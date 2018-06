Politiek Zundert verdeeld over steun Streekomroep

ZUNDERT - Voldoende geld voor in ieder geval het eerste jaar, maar meer inzicht in de begroting voor de jaren daarna. Dat lijkt de uitkomst voor de financiering van de Streekomroep West-Brabant, waarover de Ronde in Zundert woensdagavond vergaderde.

De Streekomroep moet straks de gemeenten Zundert, Moerdijk, Halderberge en Etten-Leur voorzien van plaatselijk nieuws. Waar de vier gemeenteraden tegenaan lopen, is het gebrek aan een sluitende begroting voor na 2018.

Dit jaar gaat er bij de Streekomroep 270.000 euro uit, waar er 113.000 euro binnenkomt. De resterende 160.000 euro moeten de gemeenten voor het grootste deel ophoesten, zo is het voorstel.

Journalistiek

De Zundertse partijen snappen dat een structurele bijdrage van de gemeente nodig is, maar ze willen wel weten waar ze aan toe zijn. Alle partijen zijn ook overtuigd van de noodzaak van de omroep. De lokale journalistiek is als luis in de pels de waakhond van de democratie, zo werd breed gemeend. Ter discussie stond het ambitieniveau van de Streekomroep. ,,Dat kan ook worden opgebouwd", aldus De Bruijn van Dorpsbelangen.

De Streekomroep is in de regio de zendgemachtigde, zo bepaalde het Commissariaat voor de Media. ,,Er is dus een wettelijke verplichting", legde wethouder Twan Zopfi uit. ,,Daar staan gemeentelijke lasten tegenover. En ook het voorgelegde ambitieniveau heeft zijn prijs."

Vandaar het voorstel van het College om de omroep het eerste jaar financieel op weg te helpen, om daarna met sluitende begrotingen te gaan werken. ,,Die moet er dit jaar komen", aldus de wethouder.

Ambitieniveau

Mevrouw Tjerda Postma, secretaris van de Streekomroep, maakte in een emotioneel betoog duidelijk dat: ,,Het ambitieniveau door het Commissariaat is opgelegd. Daarin kunnen wij niets bepalen. Wij moeten jullie gemeenten een volwaardige omroep bieden, dat is de verplichting."