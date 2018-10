Politiek Zundert breekt met succes lans voor fruittelers

Belemmering

Alleen: die zones zijn nogal wijd ingetekend. Soms liggen bedrijven best ver van een woonkern, maar vallen ze nog steeds in het aangewezen gebied. En intussen werkt het bestemmingsplan enorm beperkend, merkten dinsdag in een amendement de partij Ondernemend Platteland op en in een motie zowel het CDA als Lokaal Perspectief. En dat in een sector die economisch van groot belang is voor de gemeente Zundert. Die groeit, goed is voor de werkgelegenheid en ook een wapen is in de strijd tegen leegstand in het buitengebied.