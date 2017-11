Politiek zit met Mezz in de maag

Weg vrij voor logistiek kenniscentrum in Breda

7:34 BREDA - De weg is voor vrij voor de start van een nieuw logistiek kenniscentrum op de NHTV-campus in Breda in 2018. Een meerderheid van de Bredase gemeenteraad stemt er mee in dat de gemeente in principe 3 miljoen euro steekt in de zogeheten Logistics Community Brabant (LCB).