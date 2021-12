Politiek wil van Bredaseweg Zundert een 30 kilometer-zone maken

Arriva schrapt buslijnen in Breda, Bavel en Meer­sel-Dreef: ‘Noodzake­lijk als gevolg van de coronapan­de­mie’

BREDA - Verschillende buslijnen in en rond Breda gaan in 2022 vervallen. Dat komt deels door het werk aan de Nieuwe Mark waardoor het rondje Centraal Station-Centrum van lijn 5 wordt geschrapt, maar er vervallen ook lijnen in Bavel en Meersel-Dreef door bezuinigingen.

13:21