Politiek tikt Amphia op de vingers: 'Stop lozing medicatieresten in riool'

BREDA - Het Amphia moet snel maatregelen nemen om te voorkomen dat in het nieuwe ziekenhuis nog langer medicijnresten rechtstreeks in het riool terecht komen.

Dat stelt de bijna voltallige gemeenteraad van Breda. Volgens zeven van de elf fracties moet Amphia niet alleen op papier een groen bedrijf zijn (het ziekenhuis ondertekende de zogeheten Green Deal Zorg) maar dat ook in praktijk laten zien. Onder het motto ‘een kikker hoeft niet aan de medicijnen, laat Amphia haar eigen water zuiveren’, wordt het bestuur van het ziekenhuis opgeroepen snel in actie te komen.

Ontlasting

Het Amphia erkent het probleem. ,,Het klopt dat medicatieresten bij ons in het afvalwater terecht komen'', zegt woordvoerster Judith Jansen. Maar, voegt ze er aan toe, ,,dan gaat het alleen om resten die via de ontlasting van patiënten in het riool terechtkomen. Niet restanten van gebruikte medicijnen. Die gaan naar de apotheker terug en worden op de gebruikelijke manieren vernietigd.’’

Wereldwijd probleem

Medicijnresten die via urine en poep in het riool verdwijnen is een wereldwijd probleem dat al jaren bestaat. Het probleem gaat ook verder dan ziekenhuizen. Iedereen die medicijnen gebruikt en naar het toilet gaat, zorgt voor de lozing van medicatieresten in het afvalwater.

Nederlandse ziekenhuizen pakken het probleem nog maar mondjesmaat aan. Het Reinier de Graafziekenhuis in Delft was in 2015 het eerste ziekenhuis dat zogeheten pharmafilters liet plaatsen en een eigen zuiveringsinstallatie bouwde om ervoor te zorgen dat de medicijnenresten niet in het riool verdwijnen.

Volledig scherm Amphia Langendijk. © Ralph van Wolffelaar

Niet eenvoudig

Het Amphia zegt te onderzoeken of zulke maatregelen ook voor het nieuwe ziekenhuis genomen kunnen worden. Maar dat is geen eenvoudige opgave, beweert het ziekenhuis. Het is niet alleen een kostbare investering, het vergt ook de nodige aanpassingen aan de huidige bedrijfsvoering.

Bovendien, zo stelt het ziekenhuis, zijn er in het verleden ook al andere maatregelen genomen om de lozing van medicatieresten tegen te gaan. Zo is de colonscopie (onderzoek dikke darm) waarbij contrastvloeistof wordt gebruikt, vervangen door onderzoekmethodes waarbij een CT-scan wordt gebruikt.