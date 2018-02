Politiek past op een bierviltje bij Lijst Harry Bakker

Geen marketingplan

Ook wethouder Jan-Willem Stoop houdt de boot af, totdat hij na enig aandringen toegeeft zelf de bedenker te zijn van het bierviltje. ,,Ik vind dat je je politieke boodschap op een bierviltje moet kunnen vertellen. Wil je meer weten dat vind je via het linkje het verkiezingsprogramma op onze site. Wij noemen het trouwens een drank-onderzettertje om niemand tegen het hoofd te stoten." Naamgever Harry Bakker, nu wethouder voor LHB, dankte in 2002 zijn doorbraak aan het campagnevoeren op een oranje bakfiets. Geposteerd voor een supermarkt in Terheijden kon iedereen aan hem zijn wensen kenbaar maken. In 2006 begon zijn zegetocht naar een ongekende overwinning van zeven zetels. Met dank aan twee jonge marketing-studenten, die zich nu alleen nog om de website bekommeren. Met De Stoel- een reusachtig oranje exemplaar- deed Harry Bakker alle kernen aan. Vorig jaar zocht de partij op een laagdrempelige manier contact met de kiezer tijdens een uitgebreid Engels ontbijtcafé. Daar werden ook de stellingen bedacht waarmee LHB zich tijdens de verkiezingen wil profileren.

Geluk

,,Geluk is een nieuw thema voor de verkiezingen", zegt wethouder Stoop. ,,In plaats van te kijken naar wat een maatregel bijdraagt aan de economie , moet je ook kijken naar wat die toevoegt aan de leefkwaliteit, aan het geluk van mensen. Een bankje waar mensen tijdens een wandeling op kunnen rusten kan heel bijzonder zijn, of het huldigen van sportkampioenen, waar mensen elkaar ontmoeten. Geluk zit in kleine dingen maar het is wel heel belangrijk. Daarom pleiten wij voor een wethouder van geluk. Carnaval is ook zo'n evenement dat heel belangrijk is voor de leefkwaliteit."