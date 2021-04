Politiek: ‘Met specialiteitenzaak Limburgia verdwijnt een stukje leefbaarheid in de Haagse Beemden’

In een reeks vragen aan het college uitten de partijen hun zorg over het vertrek. Allebei vinden ze dat Limburgia nou net één van die zaken was die zorgde voor leefbaarheid en sociale cohesie in de Haagse Beemden.

Investeringen

Nu heeft de verhuurder, investeringsmaatschappij Sectie5 Investments, de huur opgezegd. Van een alternatieve winkelruimte, in de hoek van het winkelcentrum, willen de uitbaters geen gebruik maken. Het zit niet in de loop, er zit geen horecabestemming op en Limburgia kan er geen terras neerzetten

Limburgia is nu weg. En dat is superjammer, vinden CDA en de SP. Helemaal als je bedenkt dat Breda investeerde in het gezelliger maken van Heksenwiel. ,,Daardoor is er meer ruimte voor terrassen en verblijfslocaties ontstaan”, schrijft de SP. Zo is het pleintje aan het water waar Limburgia een terras had flink opgekalefaterd.

Aldi

Komt bij dat het gerucht gaat dat na enkele verschuivingen van winkels in Heksenwiel een Aldi wordt gevestigd in het winkelcentrum. Ook dat baart beide partijen zorgen. De twee vinden het een verschaling van het winkelaanbod. Bovendien vragen zij zich af wat het gevolg kan zijn voor de supermarkten die er al zitten. De SP vindt het bovendien laakbaar dat een investeerder, die geen binding heeft met Breda, verregaande keuzen kan maken over het winkelaanbod. Aan de college de vraag of die op er op één of andere manier wat aan kan doen.