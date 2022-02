Politiek merendeels positief over plannen voor nieuwe Schroef in Zundert

Bredase advocaat jaagt op waarheid over Encrochat-kraak: ‘Het gaat niet om criminelen, maar om de rechts­staat’

BREDA - De Bredase advocaat Ruben Poppelaars gaat voorop in de strijd tegen het gebruik van onderschepte Encrochat- en Sky-berichten in strafzaken. Hij knokt niet alleen voor zijn al dan niet criminele cliënten, maar voor de rechtsstaat, zegt hij. ,,Het gevaar is dat je als gewone burgers onder het vergrootglas komt te liggen zonder dat sprake is van enige verdenking.”

