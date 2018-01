BREDA - Een vertrouwd beeld donderdagavond in de Bredase gemeenteraad: een aanvaring tussen GroenLinks en de VVD op het dossier mobiliteit. Merijn Schijfes (GroenLinks) sprak van een 'nepoplossing' als het gaat om voorgenomen maatregelen op de zuidelijke rondweg. Rick Zagers (VVD): ,,Dat is onder de maat.''

De botsing was symbolisch voor het raadsdebat over de rondweg. In een afgeladen raadszaal op de tijdelijke locatie Riethil (het stadhuis wordt verbouwd) is geen besluit genomen. Het kwam tot een stroom aan moties die volgende week worden besproken. De week erna worden dan knopen doorgehakt. Eén ding is helder: wethouder Boaz Adank (VVD) kan in opdracht van de raad aan de bak met extra huiswerk. Wat zijn alternatieven, wat kost ondertunneling, hoe zit het met geluidwering? Kan hij ook aan de slag met aanpassingen op de koppen van de tunnelbak, bij de Baronielaan en het Fatimaplein (drie miljoen euro)? Met extra in- en uitvoegstroken om de doorstroming te verbeteren, tegen langere files?

Stemmen tellen

Dat is nog maar de vraag. Het is stemmen tellen. Volle steun kreeg de wethouder van partijgenoot Rick Zagers (VVD). Nu maatregelen nemen stelt hij: ,,Anders wordt het op de zuidelijke rondweg alleen maar erger. Langer stilstaan, meer geluid, meer uitlaatgassen.'' Ook Rob Sips van coalitiegenoot PvdA liet doorschemeren dit scenario te volgen. Terwijl René Spiegels van de SP, ook coalitiepartij, het spannend houdt en geen uitsluitsel gaf. Cruciaal is de rol van de vierde coalitiepartij D66, met 8 raadszetels net zo groot als de VVD. Patrick Smans van D66 keurt maatregelen bij het Fatimaplein goed. Maar niet bij de Baronielaan. ,,Er is meer onderzoek nodig, zeker voor het westelijk deel (Baronielaan, PP). Alternatieven als ondertunneling moeten beter worden onderzocht. De diverse graafmethoden, co-financiering, effecten voor lucht, geluid en doostroming.''

Nu geen maatregelen

CDA, GroenLinks, Breda '97, Trots/OPA, BOB en lijst Elbertse/Groeneweg willen nu geen maatregelen op de route, maar onderzoek. Caspar Rutten: ,,We missen een lange termijn visie. Met deze maatregelen zijn we over vijf of tien jaar terug bij af.'' Bewoners dreigden eerder met de rechter als de aanpassingen op de route doorgaan. Ze vrezen meer verkeersellende en opstoppingen bij de twee keer eenbaans tunnelbak.