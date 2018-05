Politiek akkoord Zundert is 'uniek', zegt formateur

ZUNDERT - Uniek voor Zundert, vernieuwend, zelfs revolutionair. Zo omschreef formateur Hans Verbraak (CDA) dinsdag het nieuwe politiek akkoord dat hij presenteerde. Een akkoord dat met alle zeven politieke partijen samen tot stand is gekomen. ,,En dat is behoorlijk bijzonder."

In de trouwzaal van het Zundertse gemeentehuis benadrukte hij: ,,Zo'n raadsbreed gedragen akkoord maakt dat er eigenlijk geen sprake meer is van een coalitie en oppositie. Alle partijen staan er achter. En alle zeven worden, dat is ook nieuw, al aan de voorkant betrokken bij de uitvoering van wat er in staat."

Overleg

De zeven partijen gaan de komende jaren vaker overleggen met het college. Om zo al in een vroeg stadium tot overeenstemming te komen. ,,Over een jaar wordt deze werkwijze geëvalueerd en wordt nagegaan of het werkt."

Om de plannen uit het akkoord uit te voeren, is een krachtig bestuur nodig, benadrukte Verbraak. ,,Dat is gevonden in drie fulltime-wethouders." Twan Zopfi (CDA), Patrick Kok (VVD) en Johan de Beer (Dorpsbelangen).

Dat nieuwe bestuur kan zijn werk alleen goed doen als de volledige raad daar vertrouwen in heeft, zei Verbraak. ,,Dat is cruciaal. Als er wantrouwen is, gaat het mis."

Vertrouwen

Maar: ,,Vertrouwen kun je niet opleggen, maar moet je verdienen", zei na afloop Freek de Bruijn van D66. Samen met de andere drie partijen die geen wethouder leverden, is D66 niet op alle vlakken tevreden over de formatie.

Weliswaar staan alle vier (ONPL, D66, OPZ en Lokaal perspectief) achter de inhoud van het akkoord. ,,Maar vervolgens zijn wij niet betrokken bij de vorming van het college."

Partijpolitiek

Om alle schijn van partijpolitiek te mijden, hadden de vier het beter gevonden als alle zeven partijen niet alleen het programma hadden bedacht, maar ook de invulling van de portefeuilles van de wethouders. Waarna op basis van profielschetsen daar de beste kandidaten bij werden gezocht. Zonder te letten op politieke kleur.

Verbraak vindt dat een stap te ver gaan en staat daar niet achter. ,,Er is gekozen voor wethouders van de drie grootste partijen. Zij weten hoe de politiek werkt. En dat is naast vakkennis van groot belang voor een krachtig bestuur. "

Portefeuilleverdeling:

Burgemeester Leny Poppe-de Looff:

Burgemeester Leny Poppe-de Looff:

Openbare orde en veiligheid; coördinatie bestuur, beleid en veerkrachtig bestuur; integrale handhaving; algemene juridische zaken en juridische kwaliteitszorg; intergemeentelijke samenwerking en jumelage; communicatie en voorlichting; coördinatie wijk- en buurtgericht werken; burgerzaken en dienstverlening; straatnamen. Speciale opdracht: communicatie

Twan Zopfi (CDA):

Twan Zopfi (CDA):

Zorg en welzijn; werk en inkomen; jeugd- en jongerenbeleid; sport en cultuur; wmo. Speciale opdracht: sport

Patrick Kok (VVD):

Patrick Kok (VVD):

Ruimtelijke Ordening; wonen en volkshuisvesting; mobiliteit; openbare werken. Speciale opdrachten: vrijkomende agrarische bebouwing en zuidelijke verkeersontsluiting

Johan de Beer (Dorpsbelangen):