Politiehelikopter boven Rijsbergen op zoek naar inbrekers

Toch testen op corona in Breda? GGD kijkt naar mobiele teststraat

9:02 BREDA - De GGD onderzoekt of het mogelijk is om in Breda een mobiele coronateststraat in te zetten. Het zou een alternatief kunnen zijn voor het verdwijnen van de teststraat die nu nog bij het NAC-stadion staat, maar per 1 september wordt gesloten.