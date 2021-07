Politieheli op zoek naar gevluchte persoon langs A16 bij Breda

vijf vragen Nederland kleurt rood: kan ik nog met vakantie, of kan ik er nog vanaf?

9:58 Het aantal besmettingen in Nederland stijgt pijlsnel. Reden tot zorg, want de kans bestaat dat het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control, het Europese RIVM) dat elke donderdag de nieuwe kleurcodes voor EU-lidstaten bekendmaakt, Nederland tot ‘code rood-land’ verklaart. Wat betekent dat voor vakantiegangers? Vijf vragen.