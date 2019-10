Politiedossier: hoe drugsmiljoenen neerdaalden in Breda

Mirza G. (40) parkeert zijn zilvergrijze Mercedes, stapt uit en begroet de verslaggeefster. Trots toont de Bosnische zakenman zijn nieuwe pand aan de Haagdijk, in het centrum Breda. Het is het voorjaar van 2019 en hij is druk bezig met de verbouwing van zijn pand tot een shishalounge, een winkel en een privésauna. Er klinkt Bosnische muziek, klussers staan op steigers te schilderen en marmeren platen staan klaar om de muren mee te bekleden. In een ronde dj booth staat Mirza als een volleerd dj met zijn armen te zwaaien. Hij heeft er zin in.



Samen met zijn vrouw Rosita van D. (38) vertelt Mirza voor de camera van Omroep Brabant hoe hij als vastgoedinvesteerder loert op buitenkansjes. Dit voormalige café kon hij goedkoop op de kop tikken nadat bureau Bibob het eind 2018 sloot vanwege vermeende criminele banden. ,,Dan koop je het voor een mindere prijs. Je moet zelf zorgen dat het weer netjes wordt en dat het een goede naam terugkrijgt.” Hij glimlacht uitbundig.