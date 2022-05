Politiecontrole vanuit touringcar op A16 en A59: 143 boetes, vooral voor vasthouden telefoon

Meer dan 140 automobilisten kregen woensdag een bekeuring, meestal omdat ze met hun telefoon in hun hand achter het stuur zaten. De politie controleerde de bestuurders vanuit een touringcar waarmee ze over de A16 en A59 reed.

Ook werd er gebruikgemaakt van een MONOcam, een mobiele camera die registreert of iemand een apparaat in zijn of haar handen heeft. In totaal gaat het om 143 bekeuringen. Daarvan waren er 130 voor het gebruiken van een mobieltje achter het stuur en 13 voor rechts inhalen, bumperkleven en rijden over een verdrijvingsvlak.

Als agenten vanuit de touringcar een overtreding zien, neemt een ander politieteam het over en houden zij de overtreder aan. Bestuurders die werden betrapt, zijn door agenten aangesproken op hun gedrag. Het ging daarbij over de gevaren die door afleiding in het verkeer worden veroorzaakt.

De hoogte van de boete voor het vasthouden van een mobiele telefoon achter het stuur, ligt dit jaar volgens de Rijksoverheid op 350 euro.

Ruim 3500 bekeuringen

De politie voerde vaker dergelijke controles uit. Zo was het begin april nog raak op de A2, A67, A59, A58 en A50. Ook daar werden 140 boetes uitgedeeld. In de maanden september tot december van vorig jaar werden ruim 3.500 bekeuringen uitgedeeld tijdens veertien handhavingsdagen in de provincies Brabant en Zeeland. Het overgrote deel werd uitgeschreven voor niet handsfree bellen of het gebruik van een smartphone tijdens het rijden. Dit werd 2.707 keer gezien.

