Politiechef waarschuwt: Iets meer wantrouwen, alstublieft...

Theesalon de Struyck in de Heuvel is gered en vindt nieuw onderdak

8:00 BREDA - Theesalon annex buurtresto de Struyck in wijk Heuvel in Breda is gered. Het mediterrane eethuis voor mensen met de kleine beurs, een typische cultplek, heeft een stek gevonden in het hart van het Monseigeneur Nolensplein, in het pand waar voorheen de pastorie in zat. En dat mag best een klein wonder heten. De wijkvernieuwing en sloop zat de theesalon al jaren op de hielen.