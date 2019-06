Politieauto en fietsster botsen in Breda

Burgemees­ter Depla: Steekinci­dent bij Dancetour Breda is geval van ‘tragische pech’

13:10 BREDA - Het steekincident bij Dancetour in Breda afgelopen zondag, waarbij een man uit Teteringen licht gewond raakte, is een geval van ‘tragische pech’. Dat zei burgemeester Paul Depla donderdagavond in de gemeenteraad naar aanleiding van vragen die VVD-raadslid Rick Zagers over de kwestie stelde.