Politieagenten Markdal en Turnhout gaan samen patrouilleren in grensgebied

ALPHEN/BAARLE-NASSAU - De Belgische politie in de regio Turnhout en de Nederlandse politie in het basisteam Markdal (district De Baronie, eenheid Zeeland-West-Brabant) gaan nog meer samenwerken.

Zij starten een proef waarbij eens per maand een Belgische en een Nederlandse agent samen per auto op pad gaan in het grensgebied.

De koppels gaan patrouilleren in de regio van Alphen tot Baarle-Hertog/Nassau, Zondereigen en Turnhout in een Belgische of een Nederlandse politieauto. De Nederlandse collega heeft volledige bevoegdheid in Nederland, de Belgische collega ondersteunt dan. Dat is in België precies andersom. De proef staat los van de reguliere surveillances die de beide korpsen in hun eigen werkgebied doen.

Deze internationale, grensoverschrijdende proef moet leiden tot meer informatie-uitwisseling en meer efficiency. Het werkgebied wordt vergroot, omdat de grens geen belemmering meer is om politietaken uit te voeren. De eerste resultaten worden in 2019 geëvalueerd. De eerste gezamenlijke surveillancedienst is komende vrijdag.

Teamchef Marco Smulders van team Markdal is blij met deze internationale proeftuin: “Onze samenwerking is natuurlijk niet nieuw, we blijven bijvoorbeeld diverse keren per jaar gezamenlijke controleacties houden. Met de gezamenlijke surveillance willen we onze samenwerking niet alleen intensiveren, maar ook meer zichtbaar maken: als een inwoner van de gemeente Alphen-Chaam of Baarle-Nassau de politie nodig heeft, dan kan het gebeuren dat er een Belgische politieauto voor komt rijden met daarin een Nederlandse én een Belgische politieagent. Dit kan andersom in België dus ook zo zijn.”

Ook Burgemeester Marjon De Hoon-Veelenturf van Baarle-Nassau is content: “Deze proef zorgt er voor dat de politie aan beide zijden van de grens ook zichtbaar waakzaam en dienstbaar is. Criminaliteit houdt niet op bij de grens. Ik ben ervan overtuigd dat we dat ook beter kunnen bestrijden met deze proef. Ik kijk met vertrouwen uit naar de eerste resultaten.”

Quote Met deze proef staan de twee politie­mach­ten letterlijk naast elkaar Joerie Minses