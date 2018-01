Politieactie benzinestation A16, agent onwel na ruiken chemische lucht in busje

Pakte politie de verkeerde verdachten op voor overval op casino aan de Ginnekenweg?

16:17 BREDA - De gewapende overval 13 september op het Players Casino aan de Ginnekenweg in Breda was zeer gewelddadig. Met vuurwapens drongen twee mannen, beide gekleed in een grijsblauwe camouflagejas en een bivakmuts, naar binnen en eisten geld. Weken later pakte de politie twee Antillianen, maar zijn dat ook de overvallers?