Politieachtervolging eindigt in Bredaas park: zoektocht levert niets op

In 2021 gaan de faillisse­men­ten vallen: ‘Wie denkt dat het wordt als in februari 2020 zal uit een slechte droom ontwaken’

22 december BREDA - De samenleving gaat in 2021 in een aantal sectoren flink veranderen. Breda wil 8,6 miljoen in kansrijke ontwikkelingen investeren, maar in de horeca gaan klappen vallen. ‘We gaan het kaf van het koren scheiden’.