Politie zoekt met team naar vermiste vrouw in Mastbos in Breda

Monné verliest parkeer­plek­ken en zit klem op Klavers Jansen: vrees voor voortbe­staan

BREDA - Monné Zorg & Beweging zit ernstig in het gedrang op Klavers Jansen in wijk Belcrum in Breda. Sterker, de praktijk voor fysiotherapie, ergotherapie, andere paramedische disciplines en fitness vreest voor het voortbestaan nu alle parkeerplekken pal voor de deur verdwijnen.

5 mei