Politie zoekt doorrijder na aanrijding in Ulvenhout: twee mensen gewond

Rechter in tranen na uitstel in moordzaak Paul Pluijmert

14:39 BREDA - Zelfs de voorzitter van de rechtbank kreeg het even te kwaad donderdag. Toen familie en vrienden van de in Breda doodgestoken Dordtenaar Paul Pluijmert emotioneel reageerden op nieuw uitstel in de zaak, moest ook de ervaren rechter tranen wegvegen.