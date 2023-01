Politie ziet algemeen vuurwerkverbod nu wel zitten: ‘Beter als Nederland jaarwisseling op andere manier beleeft’

Bij zoektocht naar ontvoerde kleuter Dean deden recher­cheurs alles goed: ‘Maar de afloop was verdrietig’

Een tragisch dieptepunt van 2022 was de gewelddadige dood van de 4-jarige Dean Verberckmoes, de Belgische peuter wiens lichaam werd gedumpt op het eiland Neeltje Jans in Zeeland. Recherchebaas Ron van Brussel trok met tientallen collega’s alle registers open in de hoop de kleuter levend te vinden. ,,We hebben knap politiewerk geleverd, helaas met een verdrietige afloop.”

30 december