Politie zet vol in op onderzoek autobranden in de wijk Heuvel in Breda

,,De camerabeelden lezen we eerst intern uit. Als het nodig is kunnen we nog met de beelden naar buiten via Bureau Brabant.” Over de achtergrond van de branden bestaat nog geen duidelijkheid: of er is sprake van vandalisme of baldadigheid, of er speelt iets in relationele of criminele sfeer. ,,Soms is het de kick van in brand steken.” De Bond van Verzekeraars sloeg vorig jaar alarm om een toename van autobranden (in totaal 5574 auto's). In Breda moest de brandweer in 2018 57 keer uitrukken voor een autobrand, iets vaker dan in de jaren ervoor.