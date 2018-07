Politie vindt voorwerp dat verband houdt met moord op Bredanaar Safranti in bos Roermond

Wrakings­ver­zoek eigenaar Fort Oranje afgewezen

13:36 BREDA (ANP) - De strafzaak tegen eigenaar Cees Engel en zijn juridisch adviseur Jeroen Pols over het illegaal betreden van camping Fort Oranje in Rijsbergen zal worden afgehandeld door dezelfde politierechter. De vrees voor partijdigheid van de strafrechter is niet gerechtvaardigd, aldus de uitspraak over het wrakingsverzoek van de twee verdachten.