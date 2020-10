Politie vindt duizenden liters chemicaliën voor levensgevaarlijke drug Fentanyl in Breda

UpdateBREDA - In een loods vlakbij Breda is tweeduizend liter chemicaliën gevonden. Agenten zijn donderdag in de namiddag binnengevallen. Volgens experts van het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) kan van het spul Fentanyl gemaakt worden. ,,Dit wordt beschouwd als een van de meest dodelijke drugs”, stelt de politie. Die laat weten dat er niemand is aangehouden.

De vondst is volgens de politie opmerkelijk, want deze grondstoffen voor Fentanyl zijn nog niet eerder in Nederland aangetroffen. Wel werd al eens eerder Fentanyl gevonden in Nederland, bijvoorbeeld in Eindhoven en in een schuurtje Oosterhout.

De betreffende loods in Breda ligt bij een boerderij op de hoek van de Sprundelsebaan met het Bijloopwegje. Dat is even ten zuidwesten van de stad. In de loods werden de duizenden liters chemicaliën opgeslagen in grote witte jerrycans.

De politie vermoedt dat de tweeduizend liter bedoeld was voor de productie van Fentanyl. De vondst van de chemicaliën werd gemeld rond 16.15 uur. Rechercheurs kwamen daarna ter plaatse om een onderzoek in te stellen en ook specialisten van de politie arriveerden.

Fentanyl

Fentanyl is een levensgevaarlijke harddrug die al in kleine hoeveelheden fataal kan zijn. Er is volgens Trimbos snel kans op overdosering. Het spul, een zware pijnstiller, is vooral populair in Amerika. Daar eist Fentanyl jaarlijks vele duizenden doden. Een bekend voorbeeld van hen is zanger Prince.

Volgens instituut Trimbos overleden in 2017 in de Verenigde Staten zo'n 28.000 mensen aan het gebruik van synthetische opioïden (zeer sterke pijnstillers). In driekwart van de gevallen ging het (mede) om Fentanyl. ,,Synthetische opioïden, waaronder fentanylen, zijn veel sterker en daarmee ook toxisch gevaarlijker dan opioïden als morfine of heroïne.”

In Nederland is Fentanyl nog niet erg populair. In de Nationale Drug Monitor valt te lezen: ,,De zeer potente (nieuwe) synthetische opioïden (met name fentanyl-achtigen) die in de VS en Canada voor veel slachtoffers zorgen, komen in Nederland slechts incidenteel op de gebruikersmarkt voor.”

Om Europese overheden voor te bereiden op een toename in de handel en het gebruik van middelen als Fentanyl startte Trimbos dit jaar in zes landen, waaronder Nederland, het project SO-PREP.

