De oranje t-shirts met de opdruk ‘Fort Oranje, recreatiecamping Rijsbergen’ moesten direct weer uit. ,,Zo niet dan zouden we gearresteerd worden. En dat terwijl we met een paar gezinnen waren, met kinderen nota bene. Zelfs omstanders spraken er schande van dat ze dat deden’’, foetert de voormalige beheerder van de camping, Jimmy van de Bleek.



Volgens Van de Bleek wordt er met twee maten gemeten. ,,Want even later zag ik in een corsotent verschillende mensen met hetzelfde gele t-shirtje aan ergens reclame voor maakten. En dat mocht blijkbaar wel. Ik snap het niet.’’



Waarom de politie de actie van de oud Fort Oranje-bewoners verbood is niet duidelijk. Vanwege de acties voor een beter cao bij de de politie zijn de woordvoerders niet bereikbaar.