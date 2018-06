Politie valt woning in Breda binnen, vindt soft- en harddrugs en houdt mannen (56 en 57) aan

Nieuwe FEBO opent deuren in Breda

12:47 BREDA - FEBO, het Spaanse restaurant dat zo lang een begrip was in Breda, opent opnieuw zijn deuren. Vanaf morgen - donderdag - is FEBO Tapas te vinden in de Halstraat, in het pand waar tot enkele maanden geleden de Lamme Goedzak was gevestigd.