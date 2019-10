Politie trekt boetekleed aan bij afhandeling ‘bizarre’ aanrijding in Breda

Meijers doet haar relaas: ,,Ik reed richting de Claudius Prinsenlaan. Plotseling staat de auto voor mij stil. Ik rem, maar klap er toch tegenaan. Ik stap uit en zie dat de schade best flink is. Ik loop naar de bestuurder, die nog in haar auto zit en zie dat het om een bejaarde vrouw gaat van rond de 75, 80 jaar. Ze zegt ‘ik weet niet wat er is gebeurd’. Ze komt erg verward over. Stapt dan terug in haar auto, rijdt achteruit tegen mijn auto aan en rijdt hard weg. Ik stond perplex.” Volgens Meijers gaat het om een blauwgroene Peugeot: ,,Waarschijnlijk type 407.”