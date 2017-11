Politie treft 'drugsapotheek' aan in Bredase woning

UPDATE VIDEO Tapkracht 11 heeft hét officiële carnavalsnummer voor het Kielegat

0:32 BREDA – Carnaval zonder muziek is als een biertap zonder glazen. Je kan jezelf ermee bezatten, maar erg stijlvol oogt het niet. Daarom werd vrijdagavond in theater De Avenue in Breda het Bléérfêêst gehouden.