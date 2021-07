Politie treft Belg tussen geluidswal en hek bij hogesnelheidslijn en brengt hem naar huis

In Zundert hoef je geen atleet te zijn om de fitroute te beoefenen

30 juni ZUNDERT - Zundert heeft sinds woensdagochtend een fitroute door het dorp. Op de ruim anderhalve kilometer lange route kunnen jong en oud aan hun conditie werken. Wethouder Twan Zopfi nam de route officieel in gebruik. ,,Als corona ons één ding geleerd heeft, is het wel dat bewegen in de buitenlucht voor iedereen belangrijk is.”