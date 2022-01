Politie stopt illegaal pokertoernooi in Ulvenhout, gokkers krijgen boete voor overtreden coronaregels

Breda zet geen rem op bouwplan­nen Teteringen: ‘Aan de slag met oplossing sluipver­keer Oosterhout­se­weg’

TETERINGEN - De bouwplannen voor Teteringen worden niet op de lange baan geschoven. Daar is geen reden voor, zegt wethouder Daan Quaars (VVD, Mobiliteit), want de verkeersproblemen op de Oosterhoutseweg worden de komende jaren aangepakt. ,,Dit jaar nog zetten we de eerste stapjes.”

