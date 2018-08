Politie start grote zoekactie naar man met groot mes in Breda

Bekenaar (32) beroofd en mishandeld bij zijn woning in buitenge­bied

11:49 PRINSENBEEK - Een 32-jarige man is vrijdagochtend rond half vijf beroofd en ernstig mishandeld op zijn erf in het buitengebied van Prinsenbeek. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan een gebroken voet en verwondingen aan gezicht, oor, rug en nek, volgens zijn moeder. De politie onderzoekt de zaak.