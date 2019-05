Politie schrijft ruim 500 boetes uit bij grote controle in Breda

LIVE | Halsteren bezoekt Gemert in kampioens­kra­ker, Moerse Boys treft subtopper DHC

13:45 Het is ontzettend spannend in de Hoofdklasse B. Met nog een aantal wedstrijden op het programma zijn er nog vijf ploegen in de race voor het kampioenschap, onder wie Baronie en Halsteren. Laatstgenoemde is in bloedvorm en gaat op bezoek bij Gemert, de nummer twee van de competitie. In de eerste klasse B wil Moerse Boys de druk op koploper VOC houden. Mis niets in ons liveblog.