Politie rolt Bredase drugsbende op: hoofdverdachte aangehouden op woonwagenkamp

BREDA - Bij een massale actie van de politie is dinsdagmorgen vroeg een grote drugsbende opgerold. Daarbij zijn in totaal zes verdachten aangehouden, onder wie de hoofdverdachte op het kampje aan de Edisonstraat.

Op zeker acht woonadressen en bij twee bedrijven zijn invallen gedaan. Bij de actie die om 05.00 uur begon zette de politie 250 mensen in, waaronder rechercheurs, zes zwaarbewapende arrestatieteams en vijf hondenteams. Ook hangen er drones in de lucht. Er wordt met de honden gezocht naar geld, wapens en drugs. Verder wordt er beslag gelegd op dure auto’s. Op het kampje aan de Edisonstraat zijn ook nog twee verdachten aangehouden.

De aanhoudingen en invallen vonden plaats naar aanleiding van een drugslabvondst die vorig jaar in Waterlandskerkje in Zeeland werd gedaan. In dat lab, waar de eigenaresse en drie Columbianen van 27, 28 en 37 jaar werden gearresteerd, werd de harddrug crystal meth gemaakt. Deze verdachten waren echter ‘kleine spelers’.

Uit onderzoek naar dat drugslab bleek dat een groepering uit Breda bezig was met het opzetten van verschillende labs. Dat onderzoek heeft er toe geleid dat er dinsdag bij acht woningen en twee loodsen in Breda is ingevallen. Dat gebeurde onder andere bij een garagebedrijf en een bouwbedrijf aan de Petitweg in Breda. Er zijn in totaal zes verdachten aangehouden, vijf mannen in de leeftijden tussen 28 en 60 jaar en een vrouw van 28.

Hoofdverdachte aangehouden op woonwagenkamp

De hoofdverdachte van de Bredase drugsorganisatie, P.V., is dinsdagochtend aangehouden op het woonwagenkampje dat is gelegen aan de Edisonstraat. Op dat kamp zijn ook vader en zoon T.W. en K.W. aangehouden. De politie vermoedt dat deze twee uitvoerders zijn. Elders in Breda, waaronder aan de Argusvlinder en aan de Nieuwe Huizen, zijn nog drie Nederlandse verdachten aangehouden in woningen.

De politie denk dat met deze aanhoudingen de Bredase organisatie volledig is opgerold. Voor zover bekend zijn er geen zoektochten naar eventuele laboratoria.

De inval bij het woonwagenkamp in Breda maakte deel uit van een grotere operatie.