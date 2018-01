Politie roept hulp bewoners in bij bestrijden drugscriminaliteit op platteland

BAARLE - NASSAU - In de strijd tegen de oprukkende drugcriminaliteit op het Brabantse platteland, organiseren steeds meer kleine gemeenten in samenspraak met de politie informatie-avonden voor de bewoners. Zoals in Baarle-Nassau waar het publiek maandagavond een lesje kreeg in het herkennen van drugslaboratoria.

Agenten, gespecialiseerd in het opsporen van hennepkwekerijen en laboratoria voor synthetische drugs, vertelden het publiek dat in groten getale was opgekomen, hoe zo’n drugslab nou precies werkt. En vooral waar je zo’n lab aan kan herkennen.

Neem nou een hennepkwekerij. Van de buitenkant natuurlijk niet te zien. Maar als je op een gegeven moment bij een boerenschuur een enorme toiletlucht ruikt dan zou dat weleens een teken kunnen zijn dat er op dat moment geoogst wordt. Of zoals een agent het verwoordde: ,,,Daar komt zo’n enorme lucht bij vrij dat criminelen die vaak met een bombardement aan toiletverfrissers proberen te maskeren.’’ Of stel dat je ergens met enige regelmaat witte rook uit een gebouw komt. Best kans dat die rook afkomstig is van zoutzuurdampen die vrijkomen bij de fabricage van XTC.

‘Ben alert’, gaf de politie, bijgestaan door vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant en de Taskforce bestrijding georganiseerde criminaliteit in Brabant, het publiek mee. En als je wat ziet dat je niet vertrouwt, tip ons dan.

En dat is hard nodig, zo blijkt uit de cijfers. Want de drugscriminaliteit in Brabant neemt toe. Vorig jaar werden in West-Brabant en Zeeland 532 plantages en 13 drugslabs opgerold. Weer meer dan een jaar eerder. En dat aantal zal nog verder gaan stijgen, zo is de vrees, naarmate er meer boerenbedrijven leeg komen te staan.

Daarom werden de tachtig belangstellenden in Baarle-Nassau op het hart gedrukt vooral voorzichtig te zijn met het verhuren van stallen of schuren. En, zo waarschuwde een politiebaas, ,,als u bereid bent een groot bedrag cash te accepteren, u niet eens naar een naam vraagt van de huurder en geen huurcontract opstelt, dan faciliteert u criminaliteit.’’ En ben je er dus gloeiend bij, wilde hij maar zeggen.

De informatie-avond in Baarle-Nasssau is de eerste in een rij van drie. Ook in Gilze-Rijen en Alphen-Chaam worden ze deze en volgende week nog gehouden.