Politie rijdt dronken bestuurder van de weg in Breda

Breda praat over toekomst: blijft er nog wat te kiezen, als er van alles moet?

24 september BREDA - We moeten van het gas af. We moeten elektrisch koken. We moeten minder vlees eten. We moeten keuzes maken. ,,Maar heel veel mensen hebben helemaal niets te kiezen. En daardoor groeit de tweedeling in de samenleving. En dat probleem gaan we hier niet oplossen, in een zaal vol usual suspects’’