Politie rekent na achtervolging man in wiens rijbewijs al sinds 2001 ongeldig is

Bumperkle­ven­de automobi­list (25) scheurt met 147 kilometer per uur over A16 Breda

16:31 BREDA - Een 25-jarige automobilist uit Middelharnis is donderdagmiddag aangehouden nadat hij veel te hard reed over de A16 bij Breda. De man was onder andere aan het bumperkleven en bleek onder invloed te zijn van drugs.