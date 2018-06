Politie redt pony uit 'levensgevaarlijke situatie' langs spoor bij Prinsenbeek

Bomenkap Ulvenhout­se bos begint in augustus

14:50 ULVENHOUT - Opnieuw gaat Staatsbosbeheer een groot aantal bomen in het Ulvenhoutse Voorbos kappen. Nadat vorig jaar in het westelijk deel van het bos al flink wat bomen zijn verdwenen, wordt nu aan de andere kant gesnoeid. Dat is volgens Staatsbosbeheer nodig om de kwaliteit en diversiteit van het bos te behouden en te verbeteren.