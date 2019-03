Politie publiceert foto's van vier overvallers juwelierszaak House of Pertijs in Breda

Ook is in de winkel veel schade aangericht. De daders vluchtten met een gestolen auto die korte tijd daarna onbeheerd op een parkeerplaats aan de Nieuwe Ginnekenstraat werden aangetroffen.

Herkenbaar

In overleg met het Openbaar Ministerie in Breda, geeft de politie bewakingsbeelden vrij van de aankomst van de vier overvallers. Met name de eerste twee daders staan herkenbaar op beeld. De twee andere overvallers die later binnenkomen dragen bivakmutsen.



De eerste overvaller draagt een petje, hij heeft kort gemillimeterd haar. Hij draagt een donkere jas met daaronder een rood geruiten blouse. De tweede overvaller heeft donkerkleurig haar, maar dat is mogelijk een pruik, ook hij draagt een donkere jas met daaronder een lichtkleurige blouse.