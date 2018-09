Politie prijst tips buurtbewoners over drugsgarages in Breda

BREDA - De politie is vol lof over de buurtbewoners in De Wisselaar, de Bredase wijk waar vrijdag drie garageboxen werden ontdekt die vol bleken te staan met drugsspullen.

,,Dankzij hun tips hebben we die ontdekking kunnen doen. Het was zelfs zo mooi dat toen we de eerste garagebox met de spullen hadden ontdekt en de boel aan het ontmantelen waren, buurtbewoners naar ons toe kwamen om ons te vertellen dat we verderop ook maar eens een kijkje in een box moesten nemen. En jawel, ook daar troffen we drugsspullen aan’’, vertelt politiewoordvoerder Eric Passchier.

Veertig vaten met chemisch goedje

In drie garageboxen aan de Ruisledestraat en Diksmuidestraat werden vrijdagmiddag behalve apparatuur voor de hennepteelt en een complete inventaris voor het opzetten van een growshop, ook veertig vaten gevuld met een nog onbekend chemisch goedje ontdekt. Voor de afvoer en vernietiging van het spul moest een gespecialiseerd bedrijf uit Amsterdam worden ingehuurd. Over de kosten daarvan is nog niets bekend. Maar ongetwijfeld zal die hoog zijn. Waar er voor moet opdraaien is nog niet bekend.

Volledig scherm Garagebox met growshopspullen in Breda. © Perry Roovers/MaRicMedia

Nog geen arrestaties

Arrestaties zijn er naar aanleiding van de ontdekking nog altijd niet verricht. ,,Onze eerste prioriteit was de veiligheid. Je weet per slot van rekening niet wat er in die vaten zit. En je wilt niet dat er ongelukken gebeuren’’, aldus de woordvoerder die aangeeft dat het onderzoek naar gevonden drugsspullen vandaag doorgaat.

'In de beide straten was zaterdagochtend helemaal niets meer te merken van de consternatie die ontstond toen vrijdagmiddag de politie de omgeving van de garageboxen afzette en de vaten met het chemische goedje omzichtig werden afgevoerd. Een enkeling zit in een nabijgelegen kanaaltje te vissen. Een bewoner die zijn hond uitlaat, wil er maar liever niks over kwijt. Hij schudt zijn hoofd. ,,Laat ik dat maar niet doen, het is al erg genoeg dat het hier gebeurt. Maar het is goed dat de politie actie onderneemt. Hadden ze al veel eerder moeten doen.’’

De politie kwam de eerste garagebox op het spoor na een telefonische tip.

