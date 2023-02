Politie ontdekt pillendrukkerij in Breda, specialisten doen onderzoek naar sporen

Actiegroep wil dat Aletta Jacobslaan wordt doorgetrok­ken: ‘Dit is de beste optie’

ETTEN-LEUR – Het is voor de ‘Aktiegroep Rondweg Noord Nooit’ klip en klaar: de beste manier om de nieuwbouwwijk Haansberg in en uit te rijden is door de Aletta Jacobslaan door te trekken. En dat is nu net wat Etten-Leur niet van plan is, omdat ‘er geen draagvlak is’.