Politie onderzoekt dood Bredase baby

Artsen die de baby onderzochten, konden maandag nog geen verklaring van een natuurlijke dood afgeven. Daarna, zo is de standaardprocedure, is de politie begonnen met het opzetten van een onderzoek. Pas in de loop van dinsdag wordt daarover mogelijk iets meer bekend, verklaarde een politiewoordvoerder inmiddels. ,,Daarvoor is het nu echt te vroeg." Hij kan vooralsnog geen enkele verdere mededeling doen, dus ook niet over de mogelijke aard van het letsel waarmee het baby werd binnen gebracht. Het Bredase kind was nog geen jaar oud.