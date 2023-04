Politie onderzoekt dood 7 weken oude baby in Breda, buurt geschokt: ‘Vanmiddag zou er een babyborrel zijn’

‘Redouan El Yaakoubi slaat ook wel eens de plank mis’

Hij is oud-speler en oud-jeugdtrainer van NAC en loopt al zijn hele leven rond in het (amateur)voetbal. Eens per week laat Johan Gabriëls zijn licht schijnen op ‘de Parel van het Zuiden’ of wat er nog meer speelt in het gekke voetbalwereldje. Deze week: ondanks al zijn nobele werk voor een gelijkwaardige samenleving stond Excelsior in zijn recht om Redouan El Yaakoubi zijn band af te nemen.