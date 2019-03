Politie neemt zeventien auto's in beslag bij grootschalige controle in Goirle, Oisterwijk en Baarle-Nassau

De controle in Goirle werd mede gehouden in verband met een feest van motorclub No Surrender, dat dinsdag georganiseerd werd in Poppel (België). Aan het Voske in Baarle-Nassau werden omstreeks 20.30 uur twee mannen aangehouden. De 46-jarige man uit Roermond en 58-jarige man uit Brunssum, die beiden onderweg waren naar het feest in kwestie, hadden een ‘jammer’ bij zich: een illegaal apparaat dat gebruikt wordt om mobiele telefoonsignalen uit te schakelen. Om die reden werden ze opgepakt. Navraag bij de meldkamer leerde dat de heren een crimineel verleden hebben.