Politie neemt verwaarloosde herdershond in beslag, dier zat zonder water en eten in vervuild huis

De dierenpolitie heeft afgelopen maandag een verwaarloosde hond in beslag genomen in West-Brabant. De herder zat al twee dagen alleen thuis in een vervuilde woning zonder water en eten.

Buren maakten zich zorgen over de herdershond en schakelden de politie in. De agenten zagen dat de woning erg vuil was en dat er veel ontlasting van de herder lag. Ze trokken de conclusie dat de hond een tijdlang niet was uitgelaten.

Daarnaast bleek de herder te mager. De hond was wel gechipt maar niet geregistreerd. De hond is eerst door de agenten verwend met snoepjes en daarna in beslag genomen. Het dier verblijft nu op een geheime locatie bij iemand die gespecialiseerd is in herdershonden.

Volledig scherm Het dier was veel te mager. © dierenpolitie_zwb

Het dier is gevonden door het team van de politie Weerijs, dat werkzaam is in de regio Breda, Etten-Leur en Zundert. Waar de hond precies is gevonden, wordt niet bekendgemaakt.