Politie neemt chaos in Bredaas café Janssen zeer hoog op: 'We doen uitgebreid onderzoek'

Iets voor 3.00 uur was het plotseling dringen geblazen in de Vismarktstraat. In café Janssen brak de paniek uit, feestgangers wisten niet wat hen overkwam. Ze zagen geen hand meer voor ogen, naar alle waarschijnlijkheid door een grapjas die flesjes traangas leegspoot.

Niet lang daarna werden er 24 stappers medisch gecontroleerd op de Hoge Brug, waar voor het gemak een gewondennest werd ingericht. Drie andere personen baanden zich een weg naar de Huisartsenpost Breda (HAP), gelegen aan de Molengracht.

De politie heeft tot op heden nog geen idee wat er precies is gebeurd. "We nemen deze zaak zeer serieus. We doorzoeken camerabeelden van de binnenstad en doen een getuigenonderzoek. Ook is nog niet duidelijk of het om traangas ging", weet een woordvoerder.

Zeker tot de klok van 4.00 uur waren diverse hulpdiensten bezig met hun werk. Ambulancepersoneel controleerde de onwel geworden mensen, brandweerlieden ventileerden de kroeg en politieagenten zetten de straat af. en hielden nieuwsgierigen mensen op afstand.

"Er was rond dat tijdstip veel publiek op de been. Om 3.00 uur sluiten de meeste kroegen en stappers zijn onder invloed van alcohol en zijn nieuwsgierig. Overigens zijn wij de andere kroegbazen in de Vismarktstraat zeer dankbaar dat zij de deur van hun kroeg nog even op slot hielden, zodat het niet nog drukker werd op straat."

Volledig scherm De voorgevel van café Janssen. © Perry Roovers / MaRicMedia