Politie maakt weinig haast met zaak nepkleding Lage Zwaluwe

Tuinen van Genta de druppel: deel Brabant­park kan zich opmaken voor betaald parkeren

18 januari BREDA - Het vermoeden dat de aanleg van de nieuwe buurt Tuinen van Genta in Breda gevolgen gaat hebben voor de parkeerdruk in de wijk Brabantpark dringt steeds dieper door bij het stadsbestuur. Daarom wordt onderzocht of betaald parkeren een oplossing kan bieden.