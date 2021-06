Politie maakt beelden bekend van relschoppers bij wedstrijd NAC-NEC

Trainer Maurice Steijn vertrekt om veilig­heids­re­de­nen per direct bij NAC

19 juni Trainer Maurice Steijn vertrekt bij NAC. Dat heeft de club zaterdagavond bekend gemaakt. In een persbericht geeft de club aan dat het vanwege veiligheidsredenen ‘in ieders belang is dat hij per direct afscheid neemt van de club.’