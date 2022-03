Politie luistert vertrouwelijke gesprekken ex van vermoorde Michel Weiss en advocaat af, verdediging woedend

Dat bevestigt Vroegh. Ze is net als haar collega Bisar Çiçek woedend woedend over de gang van zaken. De advocaten vinden dat het Openbaar Ministerie in Breda met deze afluisterpraktijken de regels zwaar heeft geschonden. ,,Of dit een bom is onder het proces moet nog blijken. Maar dit kan echt niet. De vertrouwelijkheid van de communicatie tussen cliënt en advocaat is heilig. Zodra de politie hoort dat de advocaat belt, moet de tap dicht.”