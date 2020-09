Politie lost waarschuwingsschot en houdt man aan op A16 bij Hazeldonk

Minister Ollongren ziet ‘toffe plek’ Breda wel zitten: ‘Maar het is wel een kwestie van volhouden’

24 september BREDA - ,,Jullie hebben in Breda een heel groot voordeel: er is veel binnenstedelijke ruimte waar je goed kan bouwen.’’ Dat zei minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken tijdens een werkbezoek aan Breda. Daar kreeg ze een rondleiding over het terrein van de voormalige Nibitt-fabriek aan de Ettensebaan, terwijl ze in het Havenkwartier werd bijgepraat over de ontwikkelingen rond de Belcrumhaven.